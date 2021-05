A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) aprovou nesta quinta-feira (6) uma proposta da Companhia Paranaense de Gás (Compagás) para reajuste de 21,2% do preço do gás, que será de R$ 1,5674/m³ até agosto. A Agepar destacou que se trata de repasse apenas parcial do aumento de 39% definido pela Petrobras.

LEIA TAMBÉM – Desodorante do BBB 21 pode fazer empresa do Paraná faturar R$ 1 bilhão este ano

Em nota publicada pela agência reguladora, a Coordenadoria de Energia e Saneamento (CES) da Agepar apontou que “a adoção parcial da variação do preço do gás pode contribuir, a curto prazo, com a competitividade do setor industrial paranaense, ao dispor de insumos relativamente mais baratos que indústrias de outros estados, em que ocorra o repasse integral”.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *