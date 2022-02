O aplicativo Menor Preço, do programa Nota Paraná, tem atualização em tempo real das operações de compras pelos estabelecimentos do estado. São mais de 4,5 milhões de notas fiscais autorizadas diariamente para lançamento no sistema para que o consumidor consiga pesquisar os menores preços da melhor forma.

Com o aplicativo, disponível também na web, o consumidor pode verificar os preços em um raio de até 20 quilômetros, por meio do código de barras do item, “lido” com o próprio celular, ou pelo nome do produto. Após selecionar o estabelecimento desejado, a ferramenta informa a distância e ainda mostra mapa com o caminho mais curto.

Procon

Uma das grandes incentivadoras e usuária do aplicativo é Claudia Silvano, diretora do Procon-PR, da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná. “Utilizo sempre para a verificação de preços, por ser uma ferramenta de fácil uso. Através do aplicativo, você tem a informação na palma da mão”, comentou.

Segundo Claudia, “o consumidor que pesquisa consegue economizar, então é importante ter essa opção para ajudar nas compras do dia a dia e poupar dinheiro”.

Lançado em 2016, pelo Governo do Paraná, para ajudar o consumidor a reduzir despesas nas compras no varejo, o Menor Preço foi desenvolvido por meio de parceria entre a Secretaria de Estado da Fazenda e a Celepar. As informações são atualizadas em tempo real sempre que um estabelecimento realiza uma venda.

Pesquisa de preços

O Menor Preço do Nota Paraná é um programa que permite ao usuário pesquisar os menores valores entre mais de 3,8 milhões de produtos em mais de 100 mil estabelecimentos participantes.

“O consumidor pode fazer um comparativo. Por meio das configurações do aplicativo é possível comparar os preços entre estabelecimentos e até o preço do combustível praticado por postos, o que hoje em dia é muito importante”, ressaltou a diretora do Procon-PR.

O aplicativo permite comparar os preços de qualquer tipo de produto em estabelecimentos das 399 cidades. Todo o processo é realizado em quatro passos: seleção dos produtos, identificação dos filtros, geração do preço calculado e emissão do certificado.

“Uma das vantagens de utilizar o Menor Preço para consultas dos produtos é pela praticidade e facilidade na busca. Com informações atualizadas diariamente, a cada nota emitida as informações já irão constar na base de dados da Secretaria da Fazenda e assim estarão disponíveis no app. Por isso é muito importante consultar e pedir a nota fiscal para manter esses dados atualizados”, destacou Marta Gambini, coordenadora do Nota Paraná.

Como utilizar

Basta baixar o aplicativo gratuitamente através das plataformas ou acessar o portal https://menorpreco.notaparana.pr.gov.br/. Depois, basta informar o produto, com a leitura do código de barras ou sua descrição (nome e marca) e o aplicativo utiliza a localização do consumidor para encontrar os menores preços na região.

Os usuários também podem salvar uma lista e verificar onde cada produto de suas compras está mais barato. Com a lista salva, é possível procurar todos ao mesmo tempo. No total, o aplicativo já possui mais de 114 mil listas de compras cadastradas.

O Menor Preço também está disponível para dispositivos móveis nas plataformas Android e iOS.