A prefeitura de Pontal do Paraná, no Litoral do estado, perdeu mais de R$ 500 mil após cair no golpe dos falsos dados de pagamento. A transferência do valor foi feita após a administração receber um e-mail fraudulento que apresentava uma nova conta bancária para que a prefeitura pagasse o serviço de coleta de lixo do município.

De acordo com a gestão, foram feitos dois pagamentos à falsa empresa, no valor total de R$ 573.293.66. A fraude só foi descoberta após a verdadeira prestadora de serviços comunicar o município sobre a dívida.

O município disse ter registrado boletim de ocorrência e ter solicitado o bloqueio de valores na conta. De acordo com a administração, o serviço de coleta de lixo não será afetado.