O cronograma das obras que irão aumentar a faixa de areia em Matinhos, no Litoral do Paraná, foram divulgados pelo governo estadual. Após o começo dos trabalhos, o prazo de conclusão é de 32 meses. A obra será realizada em duas etapas, com valor total de R$ 500 milhões.

A primeira etapa de serviços é denominada “mobilização”. O Consórcio Sambaqui, responsável por essa etapa, faz a estruturação do escritório, prepara o canteiro de obras e dá início a contratação de profissionais que irão trabalhar no local. A previsão que 300 vagas temporárias venham a ser abertas a partir de terça-feira(15). De acordo com a estimativa inicial, essa fase vai ter início em julho, com duração de aproximadamente 12 semanas.

“É uma obra emblemática e que finalmente começa a fase de mobilização. Estamos animados porque teremos uma nova Matinhos daqui a alguns anos, mais moderna e com mais segurança contra as ressacas”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Fazem parte dos preparativos da dragagem a chegada dos tubos de aço com 12 metros de comprimento e pesando 12 toneladas; a soldagem desses tubos; o transporte para a praia e a conexão em um grande duto de 3 quilômetros. Também nessa fase ocorre a chegada de tratores, escavadeira e rebocador, para que os tubos sejam transportados ao mar. A dragagem levará para a praia um total de 2,7 milhões de metros cúbicos de areia ao longo de 6,3 quilômetros (do Morro do Boi até o Balneário Flórida). A empesa belga Jan de Nul, integrante do Consórcio Sambaqui, é a responsável por essa etapa. A empresa também foi a responsável pelas obras no litoral catarinense, que recentemente aumentou a faixa de areia de Balneário Camboriú (veja fotos) .

“Vamos iniciar pela dragagem, para não correr o risco de estar com a praia em obras no próximo verão. A intenção é que todos já possam desfrutar de uma praia com mais areia já na temporada 2022/2023”, explica o secretário Márcio Nunes, de Desenvolvimento Sustentável e Turismo.

ETAPAS

A obra de Revitalização da Orla de Matinhos será realizada em duas etapas, num valor total de R$ 500 milhões. O projeto prevê ainda melhorias na pavimentação asfáltica com a recuperação de vias, instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada.

Obra polêmica

O projeto de revitalização da orla de Matinhos, que há mais de uma década o governo do Paraná tenta implantar, teve um salto significativo no orçamento. A primeira vez que a obra foi orçada, em 2009, o valor estimado era de R$ 22 milhões. Em junho de 2021, quando foi efetivamente lançado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, o projeto foi anunciado na casa dos R$ 483,1 milhões, dos quais R$ 378 milhões para a primeira fase.

A diferença entre os valores inicial e atual chamou a atenção do Ministério Público do Paraná (MPPR) e é um dos motivos da ação civil pública proposta. Segundo o governo, no entanto, “não existe sentido na comparação entre um e outro valor” já que as projeções iniciais são da época da elaboração do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e “tratam-se de mera estimativa”. Uma das justificativas do Instituto Água e Terra (IAT), responsável pelo projeto, para a grande diferença nos números é que foram aprofundados os estudos e identificada a necessidade de uma maior intervenção.