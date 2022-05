Uma passageira de um ônibus de viagem chamou a atenção do cão farejador da Polícia Federal (PF) e acabou presa, na tarde de quinta-feira (19), na BR-277, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A mulher que aparentava estar grávida, na verdade, levava sementes de maconha escondidas na falsa barriga de gestante.

De acordo com a PF, policiais federais realizavam fiscalização na rodovia BR 277, para vistoriar veículos e ônibus em busca de drogas, armas e mercadorias contrabandeadas. Durante o trabalho, os policiais foram verificar um ônibus interestadual, que saiu de Foz do Iguaçu e tinha como destino a cidade de Porto Alegre (RS).

Na ação, o cão de serviço policial indicou que uma das passageiras teria alguma irregularidade. A suposta grávida, que é paraguaia, foi retirada do ônibus, quando novamente o cão policial apontou para sua barriga.

Segundo a polícia, ao levantar a blusa, foi constatado que a passageira usava uma cinta abdominal, que escondia uma sacola plástica contendo sete pacotes com mais de seis quilos de sementes de maconha.

Com a constatação, a passageira e as sementes foram levadas para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, para a lavratura do flagrante.

Sacola com os mais de seis quilos de sementes de maconha. Foto: Divulgação/PF

