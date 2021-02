Os revendedores de gás do estado de São Paulo prometem parar no dia 1.º de fevereiro. A paralisação, diz a categoria, ocorre devido a aumentos no preço do produto por parte Petrobras no GLP. E a greve também pode chegar ao Paraná.

De acordo com a Veja, o movimento articulado pela SP Gás e pela Associação dos Revendedores do Estado de São Paulo ainda não decidiu se as empresas vão fechar ou bloquear a entrada das principais distribuidoras para suspender o fornecimento.

O preço do gás GLP subiu 49% para revendedores desde o início da pandemia. Há ainda a possibilidade adesão à paralisação nos estados do Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

