Pressionados pelos aumentos consecutivos do diesel, caminhoneiros iniciaram, com baixa adesão, uma greve em todo o país nesta segunda feira (1º). Na Justiça, há 29 liminares contra bloqueios em rodovias, refinarias e portos, que ainda estabelecem multas para os organizadores. Na manhã desta segunda, não há registros significativos de ocorrências de bloqueio parcial ou total de rodovias federais ou pontos logísticos estratégicos. Nas estradas que cortam o Paraná, também não existem pontos de bloqueio, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A situação nas estradas é monitorada pelo Ministério da Infraestrutura em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Os pontos de concentração, por volta das 7h, teriam caído para apenas dois: às margens da BR-116/RJ ( Rodovia Presidente Dutra), próximo à Rodoviária de Barra Mansa, e às margens da BR-153-GO, perto de Goiânia.

Logo no início do dia, às 6h30, policiais rodoviários atuaram para liberar a circulação de caminhoneiros na BR-116/SP, perto de Pindamonhangaba, que afirmavam não sentir segurança para deixar o local. Os portos do país, segundo o governo, seguem também operando dentro da normalidade. Uma aglomeração em frente ao Porto de Capuaba (ES) foi dispersada de madrugada por agentes da PRF.

Combustível caro e falta de diálogo

De acordo com líderes caminhoneiros, a greve é resultado do aumento do diesel e da falta de diálogo com o governo federal. A categoria está descontente com a política de paridade de preços da Petrobras com o mercado internacional e não recebeu bem a proposta de auxílio-diesel de R$ 400,00 cogitado pelo governo para os autônomos. Também defende a constitucionalidade da lei do piso mínimo do frete e o retorno da aposentadoria especial aos 25 anos.

Apesar de não acreditar na paralisação, a União foi à Justiça Federal pedir que os caminhoneiros sejam proibidos de bloquear as rodovias federais. O pedido já foi atendido em 20 Estados, por meio de 29 liminares. As decisões judiciais valem para rodovias dos seguintes estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná, Pará, Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Maranhão, Tocantins, Goiás, Amazonas, Piauí e Rondônia.

Em alguns Estados, a Justiça Federal também determinou a aplicação de multas aos caminhoneiros que descumprirem a ordem judicial. No Paraná, a penalidade chega a R$ 100 milhões para as pessoas jurídicas que provocarem obstruções ou dificultarem a passagem nas rodovias federais do Estado.

Dentre as associações que apoiam o movimento grevista, estão a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL), o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de cargas (CNTRC) e a Associação Brasileiras de Condutores de Veículos Automotores (ABRAVA), que já atuaram juntas na greve de 2018. Outras entidades, como a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) e a Confederação Nacional do Transporte (CNT) se manifestaram contra a paralisação.

