Um homem de 63 anos não resistiu a uma queda enquanto escalava o Pico do Marumbi, na Serra do Mar, e morreu neste sábado (30). Os amigos que o acompanhavam o subtenente RR Felix na escalada prestaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros. Uma equipe do BPMOA foi de helicóptero até o local para tentar um deslocamento mais ágil para um hospital da região.

A queda foi de uma altura de três metros e a vítima, que não teve o nome revelado, bateu a cabeça e sofreu um traumatismo craniano enquanto percorria a trilha Frontal com destino ao cume do Olimpo. O homem que morreu era um policial reformado e costumava fazer este tipo de escalada, pois tinha experiência. Devido a gravidade dos ferimentos, antes mesmo do helicóptero levantar voo ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A trilha percorrida pela vítima e seus amigos “é bem vertical. Toda ela é uma escalada, na verdade, em um nível baixo para escalada. Mas não é uma trilha como a maioria pensa. O negócio é vertical quase o tempo todo”, disse um escalador experiente, que ajudou no resgate, mas preferiu não se identificar. Segundo testemunhas, a trilha estava úmida, como é comum no local. “Se você pisar 30 centímetros errado pode cair”, acrescentou.

O Parque Estadual do Pico do Marumbi fica localizado na cidade de Morretes e é composto por oito cumes, incluindo o Olimpo, o maior de todos, com 1539 metros de altitude.