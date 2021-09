Um homem foi detido nessa terça-feira (28) por atirar contra a imagem de Jesus Cristo ilustrada em uma parede em Guamiranga, próximo de Prudentópolis, na região dos Campos Gerais no Paraná. A revolta foi motivada pela queda do filho de uma escada.

De acordo com a Polícia Civil, o homem chegou a postar nas redes sociais um vídeo que aparece a queda da criança da escada e na sequência dispara os tiros acertando a cabeça e a perna da imagem. O muro em que está ilustrada a imagem de Jesus Cristo é da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e do Hospital Municipal de Guamiranga, o que agravou a situação do atirador.

Após a denúncia, policiais foram até a casa e encontraram armas e cartuchos de munição. O homem foi preso em flagrante e levado para a cadeia pública da cidade por disparo de arma de fogo e por posse irregular de armamento de uso restrito. A criança não sofreu ferimentos.

Polícia apreendeu armas e munições irregulares com o homem, o que motivou a prisão além dos disparos. Foto: Polícia Civil.

