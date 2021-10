A Polícia Civil do Paraná (PCPR) resgatou um homem, de 32 anos, que estava sendo feito refém em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, na noite desta quarta-feira (20). Durante a ação, três pessoas foram presas em flagrante por extorsão mediante sequestro e lesão corporal.

+Leia mais! Pequeno Príncipe anuncia expansão com a construção de novo hospital em Curitiba

A PCPR chegou até o local após investigações de alta complexidade do seu Grupo Tigre, especializado em resgates de reféns e solução de sequestros.

O Crime

O homem foi abordado pelos criminosos no momento em que saía de uma padaria, no domingo (17), naquele município. No momento da ação dos criminosos, o homem foi agredido e colocado a força no interior do veículo.

Logo após a ação, ligaram para familiares da vítima exigindo R$ 400 mil para que liberassem ele. O homem já teria sido sequestrado no início do ano, em São Paulo.

Web Stories