Captada por câmeras de monitoramento, a cena de um um homem derrubando uma ciclista da bicicleta após passar-lhe a mão revoltou os moradores de Palmas, no Sudoeste do Paraná, e qualquer um que tenha visto as imagens que correram a internet nesta terça-feira (28). Identificado com base na investigação da Polícia Civil local, o homem foi detido e será acusado de importunação sexual e lesão corporal.

O fato aconteceu no domingo, mas só as imagens e o caso foram divulgados. Nas imagens é possível ver um Gol branco se aproximando da vítima, que pedalava tranquilamente numa rua de Palmas. O veículo se aproxima e o homem apalpa a bunda da mulher. O movimento do carro e a agressão fazem com que a ciclista caia do veículo. Populares que estavam próximos prestaram socorro à moça, identificada como Andressa Lustosa. Quatro pessoas estavam no carro e foram identificadas.

Veja o vídeo:

Em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes, a ciclista falou sobre ocorrido. “Eu acho que está na hora de alguém tomar uma atitude. A gente não está aguentando mais esse tipo de situação. É humilhante nós mulheres não podermos sair na rua para fazer uma atividade física. Você não pode sair na rua por medo. O que é isso? Em pleno século XXI, é triste. Não é normal isso”, disse.

Andressa Lustosa registrou um boletim de ocorrência e procurou por câmeras de segurança no entorno do ocorrido para entender o que havia acontecido e tentar identificar os agressores.

Lesão causada pela queda da bicicleta. Foto: Arquivo Pessoal

“Alguém tem que parar esses agressores, esses abusadores, eles têm que entender que eles vieram de uma mulher, eles têm que respeitar. Já passou dos limites, é uma situação degradante para qualquer uma. Eu sei que hoje em dia muita mulher sofre e nem fala. E se não tivesse uma câmera para filmar, como é que eu ia provar o que aconteceu? Eu nem ia saber que o cara passou a mão em mim”, disse a vítima ao G1PR.