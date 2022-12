Um homem ainda não identificado morreu esmagado dentro de uma correia transportadora de grãos nas imediações do Porto de Paranaguá, no litoral paranaense, na noite de domingo (4).

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros, que atenderam a ocorrência, não se sabe exatamente o que motivou a vítima a subir até a esteira, mas não está descartada a hipótese de uma tentativa de roubo de grãos.

Devido à extensão e gravidade dos ferimentos no corpo da vítima, não foi possível determinar a idade aproximada do homem, que possivelmente seria um andarilho.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá no início da madrugada desta segunda-feira (5) e passará por exames que poderão ajudar na sua identificação.