O tratamento com a oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) – mesma terapia que é utilizada com o humorista Paulo Gustavo, internado há um mês com covid-19, no Rio de Janeiro (RJ) – também é oferecido no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop), vinculado à Unioste, em Cascavel, na região Oeste do Paraná. No hospital, dois pacientes infectados com novo coronavírus e outro internado na UTI geral já foram submetidos à esta técnica, conhecida popularmente como pulmão artificial.

De acordo com a equipe médica da instituição, a ECMO é indicada quando há um comprometimento pulmonar importante causado por uma doença aguda. Não é recomendada a todos os pacientes, exigindo uma avaliação rigorosa, equipamento específico e profissionais capacitados para o procedimento.

“Os pacientes precisam preencher alguns pré-requisitos. Um deles é ter a menor quantidade de outras disfunções orgânicas associadas, como a cardíaca ou renal. A terapia também é mais indicada para pacientes jovens e sem comorbidades”, explica o coordenador médico da UTI Covid-19, Thiago Giancursi.

“O tratamento é utilizado quando o paciente não consegue oxigenar o sangue, mesmo com toda a ajuda disponível do ventilador mecânico. Se a hipoxemia persiste é indicada essa terapia. Para isso, todos os pré-requisitos são avaliados com cautela para que não haja nenhuma piora do quadro clínico”, enfatiza o médico.

No caso da covid-19, Giancursi explica que a avaliação deve ser cautelosa devido ao potencial da doença de causar alterações em diversas funções do organismo. “A covid-19 tem como consequência muitos eventos trombóticos e hemorrágicos, e é necessária uma atenção maior com a coagulação do sangue nesse tratamento”, ressalta.

Como funciona a ECMO?

O coordenador médico da UTI covid-19 explica que a ECMO funciona como uma diálise para o pulmão e que a terapia pode trazer vários benefícios. “Através de duas cânulas, o sangue do paciente passa pela máquina onde o sangue é oxigenado, e então é devolvido ao paciente. Enquanto isso, o pulmão fica em repouso, e isso é benéfico para que o órgão não seja mais prejudicado com elevados parâmetros da ventilação mecânica”, afirma.

Além de oxigenar o sangue, o tratamento com a ECMO também dá suporte hemodinâmico, pois ele funciona como uma bomba, devolvendo o fluxo de sangue, e isso reduz o trabalho cardíaco e facilita a recuperação.

Em poucos hospitais

ECMO ganhou evidência a partir dos anos 2000, mas segundo os médicos, é preciso equipamento e profissionais treinados para realizar o procedimento. E a terapia não é remunerada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por isso poucos hospitais públicos oferecem o serviço. O Huop tem o equipamento em sistema de comodato desde julho de 2020. Segundo o hospital, a empresa fornece ainda o profissional perfusionista, que é exigido durante o uso do aparelho. Já os insumos necessários são de responsabilidade da instituição, .

“É uma opção terapêutica importante, que tem ganhado espaço, mas também é uma tecnologia difícil e que exige um maior número de profissionais para o cuidado com o paciente, já que por vezes ele permanecerá nesse tratamento por dias ou até semanas, recursos que estão limitados em tempo de pandemia”, complementa o médico.

Giancursi ainda alerta que também é necessário o aprimoramento da equipe para que a terapia auxiliar não seja mais prejudicial do que a doença que levou à disfunção pulmonar persistente e refratária.