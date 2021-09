A Polícia Civil do Paraná identificou os quatro envolvidos na ocorrência de importunação sexual e lesão corporal registrado por câmeras de segurança em Palmas, na região sudoeste do Paraná. No caso, que chocou o Brasil, a jovem Andressa Lustosa acabou caindo da bicicleta após o motorista do carro se aproximar dela e o passageiro do veículo passar a mão no corpo da ciclista.

Além do trauma psicológico gerado pelo abuso dos ocupantes do carro, Andressa Lustosa teve ferimentos nas costas e nas pernas. “Eu me senti, e me sinto, toda vez que eu olho aquele vídeo, numa situação muito degradante. É humilhante a gente ter que passar por uma situação dessa em pleno século 21″, disse a jovem em entrevista veiculada no meio Dia Paraná, da RPC, nesta quarta-feira (29).

Imagens do abuso circularam por todo o país e chamam atenção pelo absurdo. Foto: Reprodução.

Após a divulgação em âmbito nacional das imagens, denúncias da população ajudaram a polícia a identificar os quatro rapazes que estavam no veículo. Um deles, que passou a mão na ciclista, tem 19 anos de idade e está preso, sendo indiciado por importunação sexual e lesão corporal.

Segundo o delegado Felipe Souza, que acompanha o caso, o rapaz de pronto negou que tinha a intenção de passar a mão na ciclista. “Segundo ele, estava com o braço pra fora do veículo e quando se deu conta acabou batendo na vítima, o que foi contradito pelo vídeo”, disse o delegado, que disse ainda que o motorista do carro deve responder pelos mesmos crimes, por ter aproximado o carro à vítima. Ele ainda não foi preso.

No carro ainda estava o irmão do motorista e um outro rapaz, no banco de trás do veículo, que foi ouvido como testemunha. Ele contou que estavam alcoolizados e que chegou a pedir para que os amigos não fizessem aquilo. O carro, um veículo Gol branco chegou a ser apreendido, mas foi devolvido ao pai do condutor, que alegou que ele teria pego o carro sem permissão. A polícia fará exames para certificar o nível de álcool no sangue dos ocupantes do veículo.

