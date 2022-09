Visando fortalecer e dar visibilidade às OSC parceiras do Programa Impulso, o Instituto GRPCOM lança em setembro a segunda edição do Prêmio Impulso de Boas Práticas no Terceiro Setor. A ideia é premiar as OSC que tenham implementado melhorias nas áreas de gestão e comunicação. Podem concorrer apenas organizações cadastradas no Programa Impulso, que estejam em situação regular com suas obrigações fiscais e trabalhistas nas três esferas de governo.

“Nosso prêmio retorna depois de um intervalo de três anos, tendo ficado em standby durante a pandemia. A gente sabe das dificuldades que as instituições enfrentaram naquele período e o quanto precisaram se reinventar para continuar atendendo, com excelência, a seus diversos públicos e a suas diferentes causas. Graças às capacitações oferecidas pelo Programa Impulso, especialmente nas áreas de captação de recursos e gestão de voluntariado, muitas organizações conseguiram tocar seus projetos. Queremos reconhecer essas Instituições, premiar suas boas práticas, além de inspirar outras organizações”, comenta Elaine Tezza, uma das idealizadoras da Premiação.

Para participar, as OSC interessadas devem preencher o formulário de inscrição online até o dia 13 de outubro e enviar um vídeo-depoimento de, no máximo, três minutos, apresentando evidências de boas práticas. As OSC que conseguirem comprovar o impacto do Programa Impulso na ação podem receber pontos extras, tendo mais chances de ganhar.

Serão premiadas as duas melhores iniciativas, de cada área avaliada (gestão e comunicação) e reconhecidas as dez melhores práticas, através do “Selo Impulso de Boas Práticas do Terceiro Setor”.

A premiação deste ano inclui: 1 VT produzido em animação, sobre a causa defendida pela OSC; veiculação de anúncio, produzido pelo IGRPCOM, na página da Gazeta do Povo e Tribuna online; veiculação de spot, produzido pelas rádios Mundo Livre FM (Curitiba e Maringá) e 98FM; menção em destaque no relatório de atividades do Programa Impulso; além de um artigo sobre a OSC, publicado pela equipe do IGRPCOM no blog Giro Sustentável, da Gazeta do Povo.

Para mais informações e inscrições, acesse: programaimpulso.org.br/premio/