Um incêndio de grandes proporções destruiu, em princípio, 35 ônibus do transporte coletivo em Londrina, na região norte do Paraná, na tarde desta segunda-feira (15). A fumaça preta assustou moradores e foi vista de longe. Nesta manhã o número de veículos queimados foi atualizado para 52.

O incêndio atingiu a garagem de ônibus da empresa Transportes Coletivos Grande Londrina (TCGL) e, apesar da grande proporção, não deixou feridos graves. Duas pessoas precisaram ser encaminhadas ao hospital por terem inalado a fumaça.

Moradores do entorno ficaram assustados com a altura das chamas e com as explosões dos veículos em chamas. Ao menos cinco caminhões do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas. O entorno da garagem, inclusive, foi resfriado para evitar que as chamas se alastrassem ainda mais.

“Hoje é dia de se fazer inventário, e um prejuízo milionário. A empresa não tem seguro dos veículos, pois são poucas operadoras que fazem e torna-se algo muito oneroso. Primeiro é bom esclarecer que é preciso se fazer a investigação e não se pode descartar nenhuma frente de investigação. Hoje vamos receber a perícia e tudo isso pra auxiliar autoridades para que consigamos entender o mais breve possível o que ocorreu”, disse Rodrigo Oliveira, diretor da empresa de ônibus.

Incêndio atingiu veículos na tarde desta segunda-feira e as causas ainda são desconhecidas. Foto: Reprodução.

E o transporte público de Londrina?

Mesmo com 35 ônibus completamente destruídos pelas chamas, o serviço não foi afetado na cidade na manhã desta terça-feira. Porém, uma das linhas a 213, que atende a região sul da cidade e a 302, que atende o Jardim Edi, na Zona Oeste, a movimentação acabou se acumulando possivelmente por conta do atraso de mais cedo.

A empresa TCGL é responsável por 65% das linhas na cidade.

Fumaça preta chamou atenção na cidade e foi vista de vários pontos. Foto: Reprodução/RPC.

