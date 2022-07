A Polícia Civil (PCPR) concluiu o inquérito que investigava a morte do guarda-municipal, Marcelo Arruda, que comemorava seu aniversário de 50 anos em festa temática a favor do PT, em Foz do Iguaçu. Segundo o PCPR, o agente penitenciário Jorge José da Rocha Guaranho será indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe. Os detalhes do inquérito foram divulgados em entrevista coletiva organizada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp).

Segundo a delegada responsável pela investigação, Camila Cecconello, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o autor do crime ficou sabendo da realização de uma festa com a temática do Partido dos Trabalhadores (PT) em um churrasco de futebol. Após o churrasco, segundo apurou a PCPR, Guaranho foi até o local e discutiu com a vítima. O tema da discussão foi ideologia política, segundo a delegada.

Ainda conforme Camila Cecconello, os dois não se conheciam. O autor deixou o local após a discussão. Mais tarde, Guaranho retorna ao local “por ter se sentido humilhado pela vítima, que atirou terra dentro do carro dele, atingindo esposa e criança”, disse a delegada. Neste retorno, houve a troca de tiros.

A PCPR informou que indicou o autor por homicídio duplamente qualificado. O indiciamento por crime de ódio não foi enquadrado, segundo a PCPR, porque a autoria do crime por esse motivo não teria sido planejado pelo autor, embora o desfecho da discussão tenha terminado em homicídio.

As pessoas que deram os chutes em Guaranho, por enquanto, não serão indiciadas. Vai depender da evolução do estado de saúde do autor dos disparos que tiraram a vida de Marcelo Arruda.

Entenda o crime

Um policial penal federal bolsonarista invadiu a festa de aniversário e matou a tiros um militante petista, na noite de sábado (9), em Foz do Iguaçu (PR). A Polícia Civil do Paraná havia informado que, após reação do petista, o bolsonarista também havia sido atingido e morrido. Na tarde do domingo (10), porém, a PCPR informou que o autor permanece internado.

Segundo divulgado na entrevista coletiva desta sexta-feira, o autor está sedado e segue sendo acompanhado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde respira com o auxílio de aparelhos.