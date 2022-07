O prazo das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) de professores e professores pedagogos da rede estadual de ensino entra na reta final e se encerra em dois dias: às 16h de quinta-feira (07) pelo site do Instituto Consulpan, responsável pelo processo de seleção.

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR) vai contratar profissionais para dar aulas nas disciplinas do Ensino Básico e também em 12 eixos tecnológicos do Ensino Profissional em colégios da rede durante o ano letivo de 2023. As oportunidades são para todos os 32 Núcleos Regionais de Educação (NRE).

Inscrições

O candidato pode fazer até duas inscrições, na mesma modalidade de ensino ou na modalidade de Ensino Básico e de Ensino Profissional. É possível se inscrever em apenas um dos 32 Núcleos Regionais de Educação, com opção por até dois municípios do núcleo (ou área, no caso da Educação Profissional). No NRE Curitiba, setorizado por bairros, o candidato poderá se inscrever em até dois setores.

Para a convocação, em caso de não haver mais candidatos classificados nas listas de um município e existir vaga, o NRE poderá utilizar a ordem de classificação geral do núcleo independentemente da localidade de inscrição. E, caso não haja mais candidatos classificados na lista do NRE, o núcleo poderá utilizar a ordem de classificação geral do Estado.

A taxa de inscrição é de R$ 40 para candidatos que fizeram apenas uma inscrição e R$ 60 para aqueles que fizeram duas. As taxas devem ser pagas até a data de vencimento registrada no boleto bancário.

Etapas da seleção

A seleção dos profissionais será composta por prova objetiva, prova de títulos e prova prática, todas de caráter classificatório – também valerá na pontuação total o tempo de serviço. As vagas são de até 40 horas semanais para professor e de 20 horas ou 40 horas semanais para professor pedagogo.

A prova prática terá duas etapas: a elaboração de um plano de aula, correspondente ao componente curricular escolhido na inscrição, e um vídeo de 8 a 10 minutos – a serem enviados também junto do prazo final das inscrições.

A avaliação do vídeo possui critérios próprios para as vagas de professor da Educação Especial, professor pedagogo e professor das demais áreas. O vídeo para os candidatos à vaga na Educação Básica e Profissional deve retratar a aplicação de forma prática e clara do Plano de Aula, simulando uma aula com os estudantes. No vídeo para a vaga de professor pedagogo, o candidato deve mostrar como irá implementar as ações elencadas e a importância do plano de ação escolhido.

Datas

A divulgação da relação provisória das inscrições será no dia 08 de agosto e a consulta dos locais e orientações sobre a prova objetiva no dia 15 do mesmo mês, no site do Instituto Consulplan. As provas, para a(s) disciplina(s)/área(s) escolhida(s), serão aplicadas simultaneamente nos municípios-sede dos NREs no dia 21 de agosto, com a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares no dia seguinte. Os resultados do PSS, provisório e final, serão divulgados em setembro e outubro, respectivamente.

Mais informações sobre os requisitos necessários para a inscrição no processo seletivo podem ser consultadas neste link.

