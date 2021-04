As universidades estaduais do Paraná que ofertam vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSu) lembram aos interessados que o prazo de inscrição foi prorrogado para o dia 14 de abril (quarta-feira). De acordo com o Ministério da Educação e Cultura, o resultado deverá ser divulgado no dia 16 de abril.

As universidades estaduais estão com 2.508 vagas abertas em 195 cursos de graduação. A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) é a que mais oferta vagas: são 1.050 em 72 cursos de graduação. A Universidade Estadual de Londrina (UEL) aparece em seguida, com 581 vagas em 47 cursos, e a Unicentro disponibiliza 570 vagas para 49 cursos. A Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) também participa do SiSU e está com 307 vagas abertas em 27 cursos.

As inscrições podem ser feitas diretamente >>> neste link <<<, utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Caso o candidato não seja classificado dentro do limite de vagas, ele deve manifestar interesse em participar da lista de espera diretamente no site do SiSU. Na sequência, após publicação da lista de espera, que será divulgada pelas universidades, o candidato deve confirmar seu interesse de vaga.

Após a confirmação de interesse, o candidato deve ficar atento às chamadas para as matrículas que serão divulgadas também nos sites das universidades.

Cronograma atualizado:

Inscrições: de 6 a 14 de abril de 2021.

Resultado da classificação: 16 de abril

Período de Pré-Matrícula Online: de 16 a 23 de abril

Matrícula – Primeira Chamada: a partir de 19 de abril.