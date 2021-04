Após uma “folga” em março, o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021 está de volta ao Paraná a partir desta quinta-feira (22), com o início do vencimento da terceira parcela, seguindo a ordem do final das placas até o dia 28 de abril.

No mês passado os proprietários de veículos do estado puderam deixar de efetuar o pagamento, já que em razão do acirramento da pandemia da covid-19, a Secretaria da Fazenda do Paraná postergou em um mês o vencimento das parcelas. Assim, as três parcelas restantes tiveram seus prazos adiados em um mês: a terceira, que deveria ser paga em março, teve seu prazo postergado para abril, e assim sucessivamente até a quinta e última parcela, em junho.

O objetivo do adiamento, segundo a secretaria, foi de oportunizar ao contribuinte a manutenção de suas obrigações tributárias com o Estado, considerando a vigência do Decreto nº 4.319, de 23 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, e as medidas restritivas visando o enfrentamento da emergência de saúde pública do Decreto nº 6.983, de 26 de fevereiro de 2021.

Ainda conforme a pasta, a proposta não acarreta renúncia de receita, mas apenas o deslocamento dos vencimentos parcelados do IPVA 2021. Os demais critérios previstos na legislação, como acréscimos financeiros e quantidade de parcelas permaneceram os mesmos.

Como fazer o pagamento?

Aos motoristas e donos de veículos, a recomendação é emitir a guia pela internet, no site http://www.fazenda.pr.gov.br/ipva, já que boletos para efetuar o pagamento ou outro tipo de correspondência não são mais enviados pelos correio. Para gerar a guia é preciso ter em mãos o número do Renavam, que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV)

De acordo com o governo estadual, apenas com o número do Renavam também é possível pagar o imposto diretamente nos caixas ou canais de atendimento de sete bancos credenciados: Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e Bancoop.

A quitação do IPVA é requisito obrigatório para emissão certificado de licenciamento de veículo pelo Detran/PR.

Calendário de pagamento do IPVA 2021 no Paraná

3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 22/04/2021 18/05/2021 21/06/2021 23/04/2021 19/05/2021 22/06/202 26/04/2021 20/05/2021 23/06/2021 27/04/2021 21/05/2021 24/06/2021 28/04/2021 24/05/2021 25/06/2021