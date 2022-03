O Procon-PR, departamento da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho notificou o Banco Itaú por causa das instabilidade nos canais digitais, que impediram utilização, por muitos consumidores, do aplicativo e site da instituição.

Vários consumidores reclamaram que não tiveram acesso à conta corrente e, mais do que isso, não puderam realizar algumas operações. Já outros, relataram ter percebido descontos e depósitos desconhecidos em suas contas correntes.

De acordo com Ney Leprevost, Secretário da Justiça, “a instabilidade do aplicativo e do site impediu com que consumidores pudessem fazer suas operações, como pagamentos, transferências e outros, o que pode ter trazido inúmeros prejuízos para os clientes, como pagamento de juros e encargos. Além disso, se os bancos estimulam a utilização desses canais, devem garantir que não haja problemas nas operações”.

Na notificação, o Procon-PR requer esclarecimentos sobre o número de consumidores atingidos no Paraná; se foram e quais foram os canais de atendimento disponibilizados para solucionar as reclamações dos consumidores e quais medidas foram tomadas para solucionar de forma definitiva os problemas apresentados pelos canais digitais do banco.

Após o recebimento da notificação, o Banco tem até 10 dias úteis para apresentar as informações mencionadas.

Claudia Silvano, chefe do Procon-Pr lembra que o consumidor pode formalizar sua reclamação individual através do site oficial.