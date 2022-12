Um jovem de 18 anos está desaparecido desde o início da manhã desta segunda-feira (26) após se afogar na na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos, no litoral paranaense. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz afundou logo depois de entrar no mar, e não foi mais localizado.

Os bombeiros fazem buscas na região, e contam com o apoio de um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operação Aéreas (BPMOA).

O desaparecimento deste jovem é o segundo registrado em apenas uma semana. Na última quinta-feira (22), o adolescente Luiz Fellype Tonete de Oliveira, de 15 anos, morreu afogado após a canoa em que ele estava naufragar na Baía de Paranaguá, também no litoral paranaense. O corpo foi encontrado por um pescador na manhã de domingo (25).

Vale lembrar que o Corpo de Bombeiros orienta os banhistas a entrarem no mar apenas nos locais próximos aos postos dos guarda-vidas, no período das 8h às 19h – horário de funcionamento dos postos.