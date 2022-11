Dois jovens se afogaram durante um banho de mar na manhã desta segunda-feira (14) na Praia Central de Guaratuba, no litoral do Paraná. Um dos meninos, de 16 anos, conseguiu ser resgatado por um guarda vidas civil que estava de folga, mas o outro acabou submergindo e não foi mais encontrado.

Equipes do Corpo de Bombeiros, com jet-sky e também um helicóptero do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas). Segundo as informações do Portal da Cidade, de Guaratuba, o jovem seria da cidade de Campo Mourão. “Tomaram café, estava chovendo, pedi para eles não entraram na água pro causa do tempo, de repente veio duas ondas ali e não acharam ais eles”, disse o tio do menino que está desaparecido.

Os dois jovens estavam na cidade junto com outros colegas para a disputa de jogos colegiais na cidade.