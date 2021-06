No Paraná, boletim desta terça-feira (1º) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou mais 5.216 casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus e mais 208 mortes em decorrência da Covid-19. Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (11), fevereiro (2), março (42), abril (76), maio (5.011) e junho (25) e dos seguintes meses de 2020: agosto (5), setembro (1) novembro (1) e dezembro (42). Entre as 208 vítimas, há 82 mulheres e 126 homens, com idades que variam de 14 a 98 anos. Os óbitos ocorreram de 15 de dezembro de 2020 a 01 de junho de 2021.

Além disso, o boletim da Sesa desta terça-feira (1º) revela que o Paraná novamente bateu o recorde de pessoas internadas com sintomas da Covid-19. São 5.948 pessoas. O informe relata que são 2.902 pacientes com diagnóstico confirmado: 2.250 pacientes em leitos SUS (974 em UTI e 1.276 em enfermaria) e 652 em leitos da rede particular (357 em UTI e 295 em enfermaria). Há outros 3.046 pacientes internados, 1.122 em leitos UTI e 1.924 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos.

Desde o início da pandemia até agora, o Paraná soma 1.092.812 de casos confirmados e 26.480 mortes. Confira a evolução dos casos de coronavírus em Curitiba e no Paraná.