A pedido do Ministério Público do Paraná, foi determinada a prisão preventiva de Jorge José Guaranho, homem investigado pela morte do petista e guarda municipal Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, na noite de sábado (09). A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi expedida pela Justiça nesta segunda-feira (11), a pedido do Núcleo de Foz do Iguaçu do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que acompanha as investigações.

Ao determinar a prisão preventiva do investigado, o Juízo afirmou que “resta evidenciado que o flagrado coloca em risco a ordem social, se revelando necessária a contenção cautelar para evitar a reiteração criminosa”.

De acordo ainda com o documento, o homem acusado pela morte do guarda municipal, aparentemente por motivos de cunho político, praticou atos extremos de violência contra a vítima, que sequer conhecia, tendo invadido a sua festa de aniversário e após uma discussão inicial teria deixado o local. Ao retornar dez minutos depois armado, o homem então efetuou vários disparos, que atingiram Marcelo.

Além disso, pontua a decisão judicial: “o flagrado atua na área de segurança pública – policial penal federal – o que eleva ainda mais a gravidade do delito considerando que este age (ou deveria agir) em nome do Estado, em prol dos interesses da coletividade. Portanto, a concessão da liberdade, neste momento, geraria sentimento de impunidade, serviria de estímulo à reiteração criminosa e colocaria em risco a sociedade”.