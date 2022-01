Com o grande aumento de casos de pessoas com sintomas respiratórios, laboratórios no Paraná estão sobrecarregados. O Lanac, que passou de 100 testes diários para detecção da Covid-19 em dezembro para 800 nestas primeiras semanas de janeiro, precisou limitar a 300 a quantidade de exames de diagnóstico tipo RT-PCR. Na quarta-feira (12), essa cota foi atingida ao meio dia. Ainda existe outro teste de diagnóstico, que é o teste de antígeno, com uma sensibilidade menor.

Para o diretor do laboratório, Marcos Kozlowski, é uma combinação de fatores: alta demanda, falta de insumos e infecção de funcionários. “Agora nós estamos contando também com esse problema. Cerca de 15 funcionários estão afastados por causa da doença e a cada dia são 2 que precisam ser isolados”. A diretora Talita Sabedotti diz que se trata de uma crise no sistema, mas que a intenção é que no máximo em uma semana o laboratório possa aumentar a cota de exames.

A Unimed Laboratório também teve que reorganizar a estrutura para o aumento da demanda em 800%. Os agendamentos só podem ser feitos para 3 dias depois do pedido do paciente. Além da maior procura, o laboratório confirmou aumento no número de testes positivos para a Covid-19. “A positividade antes do natal era em torno de 2 a 3%. Agora é de 40%”, disse o superintendente da Unimed, Milton Zymberg.

Falta de insumos

A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) emitiu nota nesta quarta-feira (12) sobre a falta de insumos para a produção de testes de Covid-19. A Abramed alertou que é um problema global e orientou os associados a priorizarem pacientes segundo uma escala de gravidade. Essa lista inclui aqueles que têm maior gravidade de sintomas, os hospitalizados cirúrgicos, pessoas no grupo de risco, trabalhadores assistenciais da área da saúde e colaboradores de serviços essenciais. Para as demais pessoas com sintomas que tiveram contato com infectados, a orientação é fazer isolamento mesmo sem testar até que a situação se normalize.

