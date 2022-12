Após receber informações pelo telefone 181, do Disque-Denúncia, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) localizou uma plantação de maconha em Guaratuba, no Litoral do Estado, na tarde de sexta-feira. No local foram apreendidos 730 pés de maconha, que eram cultivados em uma estufa, e três pessoas que cuidavam da lavoura ilegal foram presas.

A identificação do local de cultivo da droga, que também funcionava como um “laboratório”, onde a maconha era modificada, foi possível após denúncia anônima ao 181, que repassou as informações para o serviço de inteligência da PMPR.

+ Leia mais: Cidade de Deus? Não! Revista elege outro filme brasileiro entre os 100 melhores da história

“Apreensões como as realizadas no município de Guaratuba reforçam a importância da participação social por meio das denúncias anônimas. Muitas pessoas acabam tendo conhecimento de ilícitos praticados próximo às suas casas e em locais por onde passam e ficam indiferentes à situação que, invariavelmente, pode prejudicar a elas mesmas, pessoas próximas ou suas famílias”, frisou o chefe do Centro Integrado de Denúncias 181, major Edivan Fragoso.

Durante a ação policial, três indivíduos estavam saindo da propriedade em um veículo e foram abordados. Um deles afirmou que cultivava a droga e fazia a distribuição medicinal e que os outros dois eram os “jardineiros” da plantação.

“Um deles chegou a dizer que fornecia essas drogas para uma associação de tratamento com a cannabis, mas não apresentou nenhum documento, nenhuma autorização de produção. Todos foram presos por tráfico de drogas”, ressaltou a porta-voz da PMPR do Verão Maior Paraná, capitã Elizangela de Lima.

+ Veja mais: Pode dirigir de chinelos? E comendo? Veja o que pode gerar multa nas estradas

Também foram apreendidos todos os utensílios utilizados pelos suspeitos na produção dos entorpecentes, como luminárias, fertilizantes e ar-condicionado. Os três presos, juntamente com material apreendido, foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil do município.