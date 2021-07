Carrões como Land Rover Freelander, Jeep Cherokee, veículos nacionais, motos e sucatas fazem parte do segundo leilão on-line de veículos de 2021 realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná. Os mais de 300 veículos dos lotes são classificados como conservados (recuperáveis), sucata aproveitável com motor aproveitável e sucata aproveitável com motor inservível, retidos, abandonados, removidos ou recolhidos, que estavam há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais da PRF no Paraná, na região oeste do estado. Os lances mínimos vão de R$ 100 a R$ 30 mil.

LEIA TAMBÉM:

> Curitiba põe fim ao toque de recolher e restrições de horários

> Acidentes com mortes aumentam em Curitiba na pandemia

> Pandemia contribui para o abuso de motoristas: salto foi de 23% nas infrações no Paraná

Conforme a PRF, a sessão pública será realizada nos dias 30 e 31 de julho, 02, 04, 05 e 07 de agosto de 2021, exclusivamente no sistema eletrônico “on-line” (internet) e terá início, somente para lances, a partir da publicação no site https://www.kronbergleiloes.com.br, assim, no dia do leilão alguns lotes já poderão ter lances.

Dentre os 353 veículos ofertados, 231 são conservados, aqueles que não têm relação alguma com sua conservação visual e aparência estética de sua lataria e demais equipamentos, podendo retornar a circular em via pública, após o pagamento das respectivas taxas e recolocados em circulação após revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito. Outros 122 são considerados como sucata, aqueles que estão impedidos de circulação em vias públicas e se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças, sendo que poderão ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas.

O lote mais caro do leilão é uma Land Rover Freelander, ano 2010, com lance mínimo de R$ 30 mil. Em seguida outro importado, um Jeep Cherokee, tem seu lance iniciando em R$ 15 mil. No leilão também há uma Saveiro, 2012, por R$ 16 mil iniciais. Todos esses veículos são conservados, isto é, após sua regularização, podem voltar a circular.

Land Rover é um dos veículos do leilão da PRF. Foto: Divulgação/Kronberg Leilões

+Leia mais! Leilão online tem Sandero, Ranger, Corolla e mais carros com preços abaixo do mercado

Conforme o artigo 328 do Código de Trânsito, o veículo recolhido que não vier a ser reclamado por seu proprietário dentro de um prazo de dois meses pode ser avaliado e levado a leilão.

Visitas e exames dos veículos

Os veículos poderão ser examinados visualmente nos locais onde se encontram, conforme endereços abaixo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no período de cinco dias úteis que antecedem cada uma das respectivas datas previstas:

Datas e horários dos leilões (exclusivamente on-line)

30/07 – Sexta-feira – Sucatas Aproveitáveis – Em Santa Tereza do Oeste (17h);

31/07 – Sábado – Circulação – Em Guaíra, Campo Mourão, Laranjeiras do Sul e Santa Tereza (9h);

02/08 – Segunda-feira – Sucata Aproveitável – Em Guaíra, Campo Mourão e Laranjeiras do Sul (17h);

04/08- Quarta-feira – Sucata Aproveitável com Motor Inservível – Em Santa Tereza do Oeste e Campo Mourão (17h);

05/08 – Quinta-feira – Sucata Aproveitável com Motor Inservível – Em Guaíra e Laranjeiras do Sul (17h);

07/08 – Sábado – Circulação – Em Santa Tereza do Oeste (9h).

Endereços dos pátios

Santa Tereza do Oeste

Auto Socorro Carvalho

BR-277, km 609

Telefone: (45) 99117-8605

Campo Mourão

Auto Socorro Carvalho

BR-158, km 221, Anel Viário de Campo Mourão, Rua Projetada 5, n. 2.562

Bairro: Centro Ind. e Tecnológico de Campo Mourão

Telefone: (44) 99154-1480

Laranjeiras do Sul

Auto Socorro Carvalho

Rua Brasília, 524

Bairro: Vila Indutrial

Telefone: (45) 99117-8605

Guaíra

Unidade Operacional da PRF em Guaíra

BR-272 km 561,8, saída para Umuarama

Telefone: (44) 3642-7950

Alto Paraíso

Unidade Operacional da PRF Porto Camargo

BR-487, km 9

Telefone: (44) 3665-1058

Marechal Cândido Rondon

Auto Socorro Carvalho

Avenida Irio Jacob Welp, 3.095 (próx. ao viaduto)

Bairro: Jd. Primavera

Telefone: (45) 2031-5123

Nos locais, devido as restrições impostas pela covid-19 e as medidas preventivas de combate a disseminação da pandemia, o uso de máscaras de proteção, álcool em gel/líquido e distanciamento social serão obrigatórios.

Demais informações poderão ser obtidas nos seguintes endereços: https://www.kronbergleiloes.com.br e gestao.patios.pr@prf.gov.br