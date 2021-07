Ambulância, ônibus, furgões e carros de passeio serão leiloados na próxima quarta-feira (21). O leilão é da prefeitura de Londrina, norte do Paraná, que vai ofertar 30 veículos com 50 lotes envolvendo diversos equipamentos e sucatas. Servidores municipais da administração direta e indireta estão proibidos de participar.

Conforme o município, os veículos que serão leiloadas estão liberados para rodar. Uma van de 2004, utilizada como ambulância, tem lance mínimo de R$ 5,3 mil. A secretaria da Saúde também está vendendo um ônibus de 1973 pelo valor mínimo de R$ 7 mil que pode se transformar em motorhome. Outro exemplo é um furgão de 2006 com valor mínimo de R$ 2,6 mil.

Em outros lotes, sucatas de equipamentos de informática com valor mínimo de R$ 2 mil. Se todos os lotes forem vendidos pelos valores mínimos, a prefeitura arrecadaria R$ 126 mil.

Como participar do leilão

O leilão inicia com abertura de lances a partir do lance mínimo, estipulado pelo leiloeiro, e o arrematante será para aquele que oferecer o maior lance. Vale reforçar que a prefeitura tem o direito de não realizar a venda, caso o preço mínimo estipulado não seja atingido. Podem participar pessoas físicas, sendo obrigatório a apresentação da identidade, CPF e comprovante de endereço, e empresas.

As empresas devem apresentar contrato social e CNPJ, além da identidade e CPF dos representantes no leilão.

Para ter mais informações sobre todos os veículos e lotes em questão, basta acessar o site do leiloeiro.

Leilão do Paraná

Um outro leilão ocorre na próxima semana tendo como atração uma Harley Davidson FLHP ano 2007 a R$8.991,25 e um Troller/T4 TDI 3.0 ano 2008 a R$ 8.972,70. O pregão será online, com início dos lances será às 10 horas de segunda-feira, dia 19 de julho. O encerramento do leilão será nos dias 02, 03 e 04 de agosto, e a cada dia representa uma quantidade de lotes.

Os veículos estão em situação de recuperação e também de sucata será realizado pela Secretaria da Administração e da Previdência, por meio do Departamento de Gestão do Transporte Oficial (Deto). Serão 356 itens distribuídos em 279 lotes, todos no tipo maior lance. O edital pode ser acessado neste link.