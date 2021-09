A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná vai realizar a partir dessa quinta-feira (16), o quarto leilão “on-line” de veículos em 2021. São classificados como conservados (recuperáveis), sucata aproveitável com motor e sucata aproveitável com motor inservível, retidos, abandonados, removidos ou recolhidos, que se encontram há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais vinculadas à PRF em Maringá, na região norte, e Paranavaí, no noroeste do estado.

O lote mais caro do leilão é um é Nissan Sentra 2014 com chance de sair a R$ 13 mil pelo lote 51. Outra boa opção é um Toyota Corolla 2005, com lance mínimo de R$ 10 mil no lote 46.

Dentre os 123 veículos ofertados, 69 são conservados (aqueles que não têm relação alguma com sua conservação visual e aparência estética de sua lataria e demais equipamentos, podendo retornar a circular em via pública, após o pagamento das respectivas taxas e recolocados em circulação após revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito) e 54 são considerados como sucata (aqueles que estão impedidos de circulação em vias públicas e se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças), sendo que poderão ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas.

A sessão pública será realizada nos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2021, e o certame será realizado exclusivamente no sistema eletrônico no site: https://www.kronbergleiloes.com.br

