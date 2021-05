Imagens de leoas circulando perto de contêineres do Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná viralizaram nas redes sociais nos últimos dias. Mas será que isso realmente aconteceu ou foi mais uma fake news compartilhada pelo WhatsApp? A Tribuna do Paraná foi atrás para descobrir e a resposta veio rápida: é uma fake news.

Na foto e em áudios que circulam pelo WhatApp aparecem a falsa informação de que de pessoas estariam preocupadas com o fato de que os animais teriam fugido de um navio no período da noite e estariam circulando por Paranaguá no litoral do Paraná. Em um dos áudios um homem relata que duas delas já teriam sido recuperadas, mas as outras estariam soltas. “Foram recuperadas duas já, mas uma conseguiu ir até a Ilha dos Valadares a nado, e a outra está no Centro”, alerta.

Em outro áudio, um homem assusta ainda mais ao “informar” que um leão estaria no bando. “Parece que tem um leão no meio também. Meu caneco de Deus”, bravejou o rapaz. Sem contar que um homem avisa aos amigos que iria sair de moto, mas decidiu ficar em casa para não ser mordido. “ Eu ia sair de moto, mas elas pulam e derrubam a gente para dar a mordida”, avisou.

Leoas na Índia

Em uma procura rápida pela internet, percebe-se que essa fake news está rolando desde fevereiro do ano passado e agora chegou por aqui. Já rolou a mesma história em outras cidades com Portos, como em Santos (SP) e Itajaí (SC). A verdade mesmo que a situação ocorreu em Rajkot no Porto Pipavav, na Índia. AO menos quatro leoas foram flagradas por câmeras na área do cais do Porto, próximo à contêineres.

De acordo com a imprensa indiana, os leões são vistos com frequência na estrada em direção ao porto e no pátio da ferrovia, devido à proximidade com áreas não protegidas em Rajula taluka, onde o porto está localizado.