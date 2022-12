Líder de facção criminosa no Paraná foi preso nesta quinta-feira (15) após investigação intensa da Polícia Civil do Paraná e Polícia Civil do Rio de Janeiro. O homem, de 27 anos, foi capturado na cidade do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de homicídios ocorridos em Ponta Grossa.

No fim do mês de junho, a Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, deram cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão, sendo um deles na capital do Estado de São Paulo e outros em Ponta Grossa.

O intuito da investigação foi desarticular a organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, tráfico de armas e homicídios que aconteceram na região dos Campos Gerais. Um dos alvos da operação foi o homem preso no Rio.

As investigações apontam que os homicídios tiveram como motivação a disputa entre organizações criminosas para o domínio do comércio ilegal na cidade.