A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um líder religioso, de 65 anos, suspeito de cometer crimes contra mulheres, na terça-feira (30), em Maringá, no Noroeste do Estado.

A investigação, que começou no início do mês de novembro, contou com a oitiva de 12 testemunhas e sete vítimas.

Durante as diligências, a PCPR apurou que o homem se identificava como a única pessoa capaz de curar as vítimas com a energia da conjunção carnal com fins terapêuticos.

O homem, não identificado pela Polícia Civil, irá responder pelos crimes de violação sexual mediante fraude, importunação sexual, ameaça e assédio sexual.

