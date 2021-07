Um lobo-marinho apareceu na manhã desta quarta-feira (28), na areia da praia de Matinhos, no Litoral do Paraná. Moradores foram os primeiros a visualizar o animal e avisaram a Guarda Municipal, que isolaram uma parte da praia para avaliação da equipe do Centro de Estudos do Mar (CEM), da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O lobo-marinho apresenta boas condições físicas, sem machucados.

Segundo a bióloga Camila Domit, coordenadora do Laboratório de Ecologia e Preservação (LEC) da UFPR, o lobo marinho já estava sendo monitorado pelos centros de estudo, após passar pelo Rio Grande do Sul. “Trata-se de um lobo-marinho subantártico que já estava sendo monitorado desde o Rio Grande do Sul. O Centro de Estudos do Mar já o identificou, pois ele foi marcado alguns dias atrás lá na Ilha dos Lobos (RS). Possivelmente está a procura de alimentos e descanso. Eles vêm das ilhas Antárticas e é comum essa ocorrência no Paraná”, disse Camila

Nos primeiros contatos com o animal, as equipes do CEM observaram que o estado de saúde é considerado bom. A idade e o peso serão identificados posteriormente. “A equipe de campo está o avaliando, e pelos dentes será possível saber a idade. Pelo tamanho, acredito que ele não é jovem”, comentou Domit.

Baleias

No último domingo (25), uma carcaça de uma baleia jubarte jovem apareceu morta na praia deserta da ilha do Parque Nacional de Superagui. Apenas considerando os três últimos meses, esta foi a quinta baleia jubarte encalhada no litoral do Paraná, sendo uma registrada na Ilha do Mel, duas na Ilha do Superagui, uma no Balneário Shangrilá, em Pontal do Paraná, e uma em Brejatuba, em Guaratuba.