A cidade de Londrina, no norte do Paraná, atingiu uma marca de extrema importância neste domingo (04). Segundo boletim de covid-19, publicado diariamente na cidade, nenhuma pessoa morreu vítima do novo coronavírus naquele dia. A cidade tem um total de 67.393 casos confirmados e 1.738 mortes desde o começo da pandemia, em março de 2020.

Atualmente Londrina tem 1005 casos ativos, ou seja, pessoas capazes de transmitir o vírus e uma de transmissão de 1,05. Com esta taxa, 100 pessoas conseguem passar a covid-19 para outras 105 pessoas, o que indica uma situação de avanço da pandemia. O ideal é ficar abaixo de 1.

A maioria dos casos confirmados em Londrina está na faixa etária entre 20 e 39 anos, a segunda é de 40 a 59 anos e 60 anos ou mais vem na sequência.