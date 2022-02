O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato ao Planalto nas eleições deste ano, postou nesta quinta-feira em seu perfil no Twitter uma mensagem de apoio ao ex-governador Roberto Requião (sem partido). Desde que saiu do seu “velho MDB de guerra”, Requião procura uma nova casa para chamar de sua e vem flertando com uma filiação ao PT. A mensagem de Lula estreita ainda mais essa relação.

Estamos comprometidos a apoiar no Paraná o companheiro @requiaooficial. Vou trabalhar para que ele seja candidato a governador e que o PT o apoie. — Lula (@LulaOficial) February 3, 2022

Em uma entrevista a rádios do interior do Paraná, Lula disse: “Requião, gosto de você de graça. De vez em quando ele me critica, mas eu digo que ele pode me criticar. Eu sempre gostei de duas pessoas assim, o Requião e o Mário Covas. Vou trabalhar fortemente pata que ele seja candidato e o PT o apoie”.

No dia 11 de janeiro deste ano, Requião postou um vídeo em que se apresenta como pré-candidato ao governo do Paraná para enfrentar Carlos Massa Ratinho Júnior, que vai buscar a reeleição. Desafeto político do atual governador desde sempre, Requião tem usado suas redes sociais diariamente para provocar Ratinho e inflamar seus simpatizantes e seguidores.