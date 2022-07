Levantamento da IRG Pesquisa com eleitores do estado do Paraná, divulgado nesta segunda-feira (4), traz o presidente e pré-candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) na frente, com 45,8% das intenções de voto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem na sequência, com 32,6%, e Ciro Gomes (PDT), tem 6,1%.

+Leia mais! Quem lidera para o Senado e Governo do Paraná? Veja nova pesquisa!

Veja o resultado completo a seguir

Pesquisa para presidente no Paraná

Jair Bolsonaro (PL) – 45,8%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 32,6%

Ciro Gomes (PDT) – 6,1%

Simone Tebet (MDB) – 2,8%

Pablo Marçal (Pros) – 1,5%

André Janones (Avante) – 0,9%

Felipe D’Avila (Novo) – 0,6%

Brancos/nulo/nenhum – 6,9%

Não sabe – 2,7%

+Veja mais pesquisas eleitorais!

Metodologia da pesquisa

A IRG Pesquisa realizou 1.500 entrevistas por telefone com eleitores no estado do Paraná entre os dias 29 de junho e 3 de julho. A pesquisa tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo BR-06776/2022.

Por que publicamos pesquisas eleitorais?

A Gazeta do Povo/Tribuna publicam há anos todas as pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. Você pode conferir os levantamentos mais recentes neste link.

Pantanal Jove decide viver na tapera Cara e Coragem Joaquim apresenta Rafael Antunes para Davi Novidades da Netflix Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Melhores da cidade Lugares em Curitiba para comer coxinha