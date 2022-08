Uma mulher de 31 anos foi presa neste sábado (27) em Guarapuava, região central do Paraná, acusada de ter assassinado os dois filhos, de 3 e 10 anos de idade. Os corpos foram encontrados no interior do apartamento da família, em cima de uma cama.

Em entrevista à RPC, a delegada responsável pelas investigações, Ana Hass, explicou que a mulher confessou ter cometido os crimes há cerca de 15 dias. Segundo a acusada, as mortes das crianças teriam sido provocadas por meio de asfixia e enforcamento. “Ela citou que estava deveras cansada, não aguentava mais cuidar das crianças. O pai da menina já é falecido, e disse que pai do mais novinho não acompanhava a criação”, explicou a delegada à RPC.

A mulher foi presa em flagrante pelos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual. Ela também deve responder por homicídio.