O Paraná receberá 348.090 vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira (24). Será o primeiro lote do montante total de 439,3 mil doses já anunciado pelo Ministério da Saúde. O voo LA-4791 deve pousar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, às 13h20, com 136.890 doses da Pfizer/BioNTech, e o voo AD-4830 deve chegar pouco depois, às 13h45, com 211.200 doses da CoronaVac/Butantan. Depois, as doses são encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, onde ficarão armazenadas até que a distribuição seja definida.

O anúncio chega em um momento de preocupação com a campanha de imunização. Curitiba, por exemplo, aguarda a chegada de mais doses destinadas à primeira aplicação para dar continuidade à vacinação. “Algumas cidades utilizaram todo o estoque e suspenderam a aplicação da primeira dose por falta de imunizantes e com este novo envio poderemos retomar o processo de vacinação, seja para aqueles municípios que esgotaram as doses ou para os demais que devem permanecer vacinando”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Procurada por volta das 15h, a prefeitura de Curitiba informou que só consegue fazer novas chamadas de grupos da população “com a chegada efetiva das vacinas”. A cidade tem vacinado grupos prioritários e por faixa etária, de forma concomitante. Mas, devido à escassez de doses, houve um freio nos anúncios diários. A última idade chamada foi a de 50 anos, na segunda-feira (21).

Ainda não há informação sobre quando chegarão no Paraná as vacinas da Janssen. O estado aguarda 91.250 doses deste imunizante.