Paraná recebeu nesta segunda-feira (22) mais 369.650 doses de vacina contra a covid-19, que serão distribuídas entre as 22 regionais do estado. Está é a nona remessa recebida pelo Paraná no último sábado (20), composta por 240,4 mil doses, mais a segunda metade da remessa de terça-feira (16), somando mais 129,2 mil doses.

O lote recebido no sábado é composto por 234.200 doses da Coronavac, produzidas no Instituto Butantan, e 6.250 desenvolvidas pela Universidade de Oxford/Astrazeneca, parte do primeiro lote produzido Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Já as 129,2 mil doses recebidas na semana passada são todas Coronavac.

“Estamos sob orientação direta do Ministério da Saúde fazendo com que todas essas doses cheguem aos paranaenses e fiquem imediatamente à disposição dos municípios. Faço um apelo para que os municípios gastem todas essas vacinas, é fundamental que elas sejam utilizadas o mais rápido possível”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

As doses foram enviadas por via aérea do Aeroporto do Bacacheri para 15 regionais (Jacarezinho, Cornélio Procópio, Londrina, Apucarana, Ivaiporã, Paranavaí, Umuarama, Cianorte, Campo Mourão, Maringá, Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo). As outras sete regionais (Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória e Telêmaco Borba) buscaram suas doses presencialmente no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).

Vacinação para idosos de 70 a 74 anos

Com a distribuição, o Paraná inaugura a vacinação de mais dois grupos prioritários: idosos de 70 a 74 anos e comunidades quilombolas. São 264.910 doses destinadas à nova faixa etária dos idosos, correspondendo a 78,87% da população do grupo no Estado; e 6.250 destinadas às comunidades quilombolas, representando 63,1% do total do grupo.

Além disso, o Paraná segue imunizando os grupos de profissionais da saúde (que recebem mais 11.850 doses) e idosos de 75 a 79 anos, com 86.640 doses, referente a 47,11% da população desta faixa etária).

Nova estratégia

A extensão da vacinação para os novos grupos é parte de uma nova estratégia de vacinação do Ministério da Saúde, que recomendou aumentar a população vacinada pela primeira dose. Desta maneira, as 129,2 mil doses restantes do oitavo lote recebido, que estavam armazenadas no Cemepar até a data indicada para a segunda dose, passam a ser destinadas à primeira dose dos grupos.

A expectativa é que, com o aumento da produção de doses das vacinas no País, o Ministério envie novas remessas referentes às segundas doses dentro do prazo recomendado pelas fabricantes.

“Nós queremos que as vacinas cheguem nos braços dos paranaenses para aumentar a imunização no Estado. A primeira dose já consegue dar, depois de alguns dias, condições para que o paciente se porventura for infectado tenha um quadro muito mais leve, não permitindo a necessidade de uma internação hospitalar”, explicou o secretário. “O Ministério da Saúde nos garante um maior fluxo de vacinas, e eu reitero a necessidade de que esse fluxo seja cumprido. Estamos em um momento em que precisamos ampliar a base de vacinados. Aumentando as pessoas vacinadas pela primeira dose, rapidamente nós conseguimos duplicar esse número”.

Confira a quantidade de doses que cada Regional de Saúde recebe nesta remessa:

1ª RS – Paranaguá – 9.000 doses

2ª RS – Metropolitana – 103.640 doses

3ª RS – Ponta Grossa – 18.030 doses

4ª RS – Irati – 4.760 doses

5ª RS – Guarapuava – 15.950 doses

6ª RS – União da Vitória – 4.890 doses

7ª RS – Pato Branco – 9.100 doses

8ª RS – Francisco Beltrão – 12.310 doses

9ª RS – Foz do Iguaçu – 11.800 doses

10ª RS – Cascavel – 16.970 doses

11ª RS – Campo Mourão – 12.110 doses

12ª RS – Umuarama – 10.540 doses

13ª RS – Cianorte – 4.980 doses

14ª RS – Paranavaí – 9.680 doses

15ª RS – Maringá – 29.500 doses

16ª RS – Apucarana – 13.630 doses

17ª RS – Londrina – 38.050 doses

18ª RS – Cornélio Procópio – 9.200 doses

19ª RS – Jacarezinho – 10.280 doses

20ª RS – Toledo – 14.650 doses

21ª RS – Telêmaco Borba – 5.450 doses

22ª RS – Ivaiporã – 5.130 doses

TOTAL – 369.650 doses