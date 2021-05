Mais 62 mil doses da vacina contra a covid-19 Coronavac, da parceria do Instituto Butantan com a chinesa Sinovac, chegam ao Paraná nesta sexta-feira (14). As novas doses devem chegar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 14 h. De lá, serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).

A maior parte das doses, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), deve ser usada para ajustes nos esquemas vacinais nos grupos prioritários já imunizados com a primeira dose, já que a Coronavac requer intervalo curto de aplicação entre a primeira e a segunda.

A entrega deste lote foi motivada por um pedido de estados e municípios para correções na segunda dose. Mas essa remessa também será usada para cobrir grupos prioritários com primeira dose, com públicos que ainda serão definidos.

Lotes recebidos

Estas doses representam o terceiro envio da semana ao estado. O Paraná recebeu na quinta-feira (13) 244,8 mil vacinas contra a covid-19, sendo 118 mil doses da Covishield, produzida pela AstraZeneca e Fiocruz, além de 126.800 doses da Coronavac. Todos os imunizantes serão usados para doses de reforço. Na segunda-feira (10) foram 67,8 mil doses da Pfizer.

Até o momento, ao todo, o Paraná recebeu 4.361.260 doses de vacina contra a covid-19. São 2.488.400 doses de CoronaVac, 1.840.100 doses de AstraZeneca e 100.620 doses da Pfizer. Segundo o Vacinômetro, até às 7h desta sexta-feira (14), 3.168.926 vacinas haviam sido aplicadas no Estado, sendo 2.080.122 D1 e 1.088.804 D2. Ao todo 2.080.122 paranaenses já completaram o esquema vacinal com as duas doses do imunizante contra a doença.

Distribuição da vacina da Pfizer

Nesta sexta-feira, o Paraná também vai distribuir 45.630 doses da vacina contra covid-19 da Pfizer para Curitiba. De acordo com a Sesa, estas doses representam 67,24% do lote de 67.860 doses recebido nesta semana.

Além da capital, Londrina, Cascavel e Maringá também receberão o imunizante, com 5.850, 7.020 e 9.360 doses, respectivamente, em logística que ainda será definida, por conta da necessidade de freezers específicos de baixíssima temperatura para armazenar as vacinas da Pfizer.



Grupos imunizados

No estado 9 grupos prioritários já começaram a ser vacinados: indígenas; idosos em Instituições de Longa Permanência; pessoas com deficiência institucionalizadas; trabalhadores da saúde; trabalhadores da educação; trabalhadores da segurança pública; forças de salvamento; Forças Armadas; quilombolas; sete faixas etárias entre a população idosa, dos 60 a 64 aos mais de 90 anos; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; e grávidas.