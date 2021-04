Denúncias de baladas clandestinas em todo o Paraná têm chegado ao canal criado na internet pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. Desde o dia 26 de março, quando o serviço entrou em funcionamento, já foram recebidos 112 registros de festas ilegais, em diferentes cidades. E todas estas denúncias, de acordo com a secretaria, foram encaminhadas para as autoridades da segurança pública.

A iniciativa, segundo a pasta, tem como objetivo servir de apoio para as polícias no combate a quem insiste em descumprir as medidas adotadas pelas autoridades sanitárias.

Para fazer a denúncia o endereço do link é: www.justica.pr.gov.br/denunciacovid

Denúncias: antes e depois da festa

Ao fazer uma denúncia, uma das recomendações é anexar os prints de convites e conversas em grupos sobre as baladas clandestinas; fotos e vídeos dos eventos irregulares que já aconteceram ou qualquer informação extra que materialize a denúncia.

Já se alguém constatar a realização da baladas clandestinas no momento simultâneo que ela está acontecendo, a Secretaria da Justiça alerta para que ligue imediatamente no telefone 190 ou para a guarda do município e relate a ocorrência. Em Curitiba, a ligação pode ser feita pelo telefone 153 da Guarda Municipal ou também, pela Central 156 da prefeitura.