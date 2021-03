O Paraná ultrapassou a marca de 13 mil mortes causadas pela covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (11) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O documento aponta mais 99 óbitos – 45 mulheres e 54 homens, de 23 a 97 anos. Três faleceram em 2020 e os demais entre 5 de janeiro e 10 de março de 2021.

No total, as vítimas da pandemia somam 13.053. Também foram contabilizados mais 4.336 casos de coronavírus, elevando a somatória para 740.955 – dos quais, estão recuperados 532.094. Há 18.031 casos suspeitos sob investigação, aguardando resultados de testes.

A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para a doença está em 95%. Em relação ao dia anterior, foram ativadas mais 23 unidades. Estão em uso 1.496 de 1.570 disponíveis. Considerando todos os tipos de leitos, das redes privada e pública, são nesta data 4.871 internados com suspeita ou confirmação de Covid-19. De acordo com o estado, foram aplicadas 600.421 doses de vacinas até a manhã desta quinta, sendo 450.589 de primeira aplicação e 149.832 já da segunda dose do imunizante.