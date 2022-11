No Paraná, manifestações de caminhoneiros apoiadores de Bolsonaro contam com 64 bloqueios em rodovias federais e estaduais no fim da tarde desta segunda-feira (31). As interdições aconteceram no dia seguinte da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva contra Jair Bolsonaro, no segundo turno para presidente.

Somente na região metropolitana de Curitiba, são nove interdições totais ou parciais. Veículos pequenos, ônibus de turismo e caminhões com materiais perecíveis estão sendo liberados pelos manifestantes. As rodovias estão interditadas por tempo indeterminado. Confira a lista de interdições a seguir:

LEIA TAMBÉM:

>> Escola de Curitiba vira palco de protesto de estudantes contra vitória de Lula. Assista!

>> Flávio Bolsonaro se manifesta após derrota do pai: “não vamos desistir do nosso Brasil”

Confira a lista completa de bloqueios, segundo apuração do G1 Paraná:

BR-476, km 357, em União da Vitória. Rodovia totalmente bloqueada nos dois sentidos, automóveis e transporte coletivos têm fluxo liberado. BR-376, km 3, em Maringá. Rodovia totalmente bloqueada nos dois sentidos (todos os veículos); BR-376, km 662, em Tijucas do Sul. Rodovia sentido Santa Catarina parcialmente bloqueada; BR-280, km 257, em Marmeleiro. Rodovia é bloqueada nos dois sentidos para todos os veículos. BR-163, km 350, em Guaíra, na Ponte Ayrton Senna. Interdição total para todos os veículos em ambos os sentidos, sem previsão de liberação, em virtude de manifestação popular, com cerca de 15 manifestantes; BR-376, km 110, em Paranavaí. Interdição total para veículos de carga sentido Maringá, há autorização de passagem para veículos pequenos e trânsito sendo desviado pela marginal. PR-445, km 83, em Londrina. Bloqueio parcial, com liberação normal para carros, no trecho que liga a cidade a Cambé. PR-170, em Bituruna. Bloqueio total, com liberação para veículos de emergência. Bloqueio acontece na saída da cidade, sentido União da Vitória. Manifestantes colocaram fogo em pneus e troncos de madeira, o que causa congestionamento nos dois lados da rodovia. PRC-317, em Maringá. Manifestantes intercalam o bloqueio entre total e parcial. A manifestação ocorre na saída para Astorga. PR-180 e PR-280, em Marmeleiro. Bloqueios parciais em ambos os sentidos. Fluxo liberado para veículos leves. PR-182, km 484 em Realeza. Manifestantes realizam o bloqueio total das pistas com pneus incendiados. PR-412, km 10, em Guaratuba. Acontece o bloqueio total das pistas, com caminhões e pneus. PRC-466, km 100, em Jardim Alegre. Bloqueio total das pistas registrado, com veículos fluindo pelas laterais e queima de pneus. PR-092, km 304, em Joaquim Távora. Manifestantes bloquearam totalmente a pista e ocorre fluxo de veículos pelas laterais. PR-323, km 295, em Umuarama. Acontece bloqueio parcial para caminhões. Fluxo normal para caminhões com carga viva, perecíveis, carros oficiais, de emergência e de passeio. PR-281, em Chopinzinho. Cerca de 50 manifestantes trancaram a rodovia de acesso a cidade com fogo em pneus. Bloqueio total das pistas. PR-082, km 440, em Terra Boa. Registrado bloqueio parcial da pista, no qual caminhões não podem passar. Veículos de passeio têm a passagem liberada. Bloqueio acontece no trevo sentido Engenheiro Beltrão. PR-323, em Cruzeiro do Oeste. Manifestantes fazem um bloqueio parcial com maquinas agrícolas e madeiras. PR-239 e PR-180, em Nova Aurora. Acontece bloqueio parcial no trevo de acesso à cidade de Nova Aurora. BR-476, km 157, em Araucária. Manifestantes bloqueiam parcialmente os dois sentidos, próximo ao trevo de acesso à estrada do Tietê. O fluxo segue no sistema de siga e pare. BR-116, km 152, em Mandirituba. Manifestantes bloqueiam parcialmente as pistas nos dois sentidos. Fluxo está liberado apenas para automóveis. BR-277, km 5, em Paranaguá. Manifestantes bloqueiam totalmente os dois sentidos da pista. BR-116, km 106, em São José dos Pinhais. Há interdição total da pista nos dois sentidos. BR-476, km 278,2, em São Mateus do Sul. Pistas totalmente bloqueadas, nos dois sentidos. Automóveis têm fluxo liberado. BR-163, km 7, em Barracão. Cerca de 30 manifestantes estão no local realizando bloqueio total das pistas, liberando a passagem de veículos pequenos a cada 30 minutos. BR-163, km 284, em Marechal Cândido Rondon. Cerca de 100 manifestantes realizam bloqueio total da via, em ambos os sentidos. BR-277, km 344, em Guarapuava. Manifestantes realizam o bloqueio parcial da pista nos dois sentidos. A cada uma hora há a liberação de fluxo de veículos leves por cerca de 20 minutos. BR-373, km 265, em Prudentópolis. Manifestantes realizam o bloqueio total das vias nos dois sentidos. BR-376, km 188, em Marialva. Bloqueio total em ambos os sentidos. BR-277, km 117, em Campo Largo. Bloqueio total da pista nos dois sentidos. BR-116, km 127, em Fazenda Rio Grande. Apresenta bloqueio total da pista nos dois sentidos. BR-369, km 61, em Bandeirantes. Acontece bloqueio total da pista nos dois sentidos. BR-153, km 112, em Ibaiti. Bloqueio total em ambos os sentidos. BR-476, km 171, em Contenda. Acontece bloqueio total em ambos os sentidos da via. Automóveis e ambulâncias passam pelo acostamento. BR-373, km 248, em Guamiranga. Apresenta bloqueio total em ambos os sentidos. BR-163, km 257, em Toledo. Interdição total, no esquema siga e pare, em ambos os sentidos da via. BR-277, km 667, em Medianeira. Interdição total da pista, no sentido decrescente. Fluxo liberado para automóveis. BR-277, km 720, em Foz do Iguaçu. Interdição total da pista, em ambos os sentidos. BR-277, km 635, em Céu Azul. Interdição total da pista, em ambos os sentidos. BR-277, km 237, em Irati. Apresenta bloqueio total da pista, em ambos os sentidos. BR-373, km 180, em Ponta Grossa. Interdição total da pista, em ambos os sentidos. PR-418, km 12, em Almirante Tamandaré. Bloqueio total, com pneus incendiados. PR-488, km 61, em Santa Helena. Bloqueio total no entroncamento com a PR-495, no sentido dos municípios de Missal e Diamante do Oeste. PR-151, km 455, em São Mateus do Sul. Bloqueio total. PR-151, em Ponta Grossa. Manifestantes intercalam entre bloqueio total e parcial. PR-444, km 8, em Arapongas. Bloqueio parcial com pneus incendiados. PR-239, km 592, em Assis Chateaubriand. Interdição parcial. Fluxo liberado para veículos de emergência e com carga viva. PR-182, em Toledo. Bloqueio parcial nos dois sentidos da via. Fluxo liberado para carga viva e veículos de emergência. PR-473, em Quedas do Iguaçu. Bloqueio parcial em ambos os sentidos. Fluxo liberado para carga viva e veículos de emergência. PR-151, km 290, em Castro. Bloqueio total. Manifestantes afirmam que vão permanecer ao menos 24h no local, manifestação iniciou às 16h. PR-484, em Três Barras do Paraná. Bloqueio total, fechada em ambos os sentidos. Fluxo liberado para carga viva e veículos de emergência. PR-160, km 219, em Telêmaco Borba. Bloqueio parcial, com fluxo liberado para veículos leves, ônibus e veículos de emergência. PR-151, km 374, em Palmeira. Bloqueio total, com via fechada em ambos os sentidos. PR-218, km 267, em Entre Rios do Oeste. Bloqueio parcial, com fluxo liberado para veículos leves e de emergência. PR-218, km 267, em Astorga. Bloqueio parcial, liberado para veículos leves e de emergência. PR-492, km 29, em Paraíso do Norte. Bloqueio parcial, nos dois sentidos da via. Há liberação de fluxo a cada meia hora para veículos baixos, caminhões e ônibus. BR-153, km 490, km 390 e km 48, em General Carneiro. Há interdição total em ambos os sentidos. BR-163, km 86, em Capanema. Acontece interdição total em ambos os sentidos das vias. BR-163, km 303, em Mercedes. Registrada interdição total em ambos os sentidos das vias. BR-277, km 470, em Nova Laranjeiras. Há interdição total em ambos os sentidos, com a liberação de carros a cada dez minutos. BR-277, km 168, em Palmeira. Registrada interdição total em ambos os sentidos. BR-369, km 106, em Uraí. Registrada interdição total em ambos os sentidos da via. BR-376, km 215, em Jandaia do Sul. Há interdição parcial no sentido crescente, com veículos leves sendo liberados por desvio e por uma das faixas da rodovia. BR-476, km 195, na Lapa. Registrada interdição total em ambos os sentidos, liberados apenas automóveis.

Veja imagens

Foram registradas também bloqueios de caminhoneiros em mais 17 estados. Ao todo, segundo a PRF, são 100 rodovias federais com interdições nesta segunda-feira. A corporação não informou quantas ocorrências em cada um dos estados. Houve ou estão em andamento protestos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em Minas Gerais, São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Bahia, no Maranhão, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, no Pará, no Acre, no Amazonas, Tocantins, em Roraima e no Distrito Federal.