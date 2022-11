Manifestantes bolsonaristas insatisfeitos com o resultado da eleição presidencial voltaram a bloquear rodovias no Paraná, do final da noite de ontem (18) até o início da manhã de hoje (19). Foram registrados dois bloqueios em estradas federais, ambos na cidade de União da Vitória.

A situação mais grave ocorreu na BR-153, na altura do quilômetro 466, onde os manifestantes bloquearam a estrada com barreiras de terra, causando um acidente com uma van que levava um grupo de adolescentes em uma viagem para o parque Beto Carrero, em Santa Catarina.

A outra rodovia bloqueada pelos manifestantes que não aceitam a vitória de Luís Inácio Lula da Silva (PT) foi a BR-476, no quilômetro 357.

Acionada para atender as ocorrências, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que conseguiu liberar o tráfego nos dois locais de bloqueio ao longo da manhã de hoje, mas o trânsito ainda apresenta lentidão devido à concentração dos manifestantes às margens das rodovias.

