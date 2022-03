Em um vídeo publicado nas redes sociais, imagens aéreas mostram a violência do mar na praia de Matinhos, no Litoral do Paraná, neste domingo (20). Com maré alta e ondas fortes, a água invadiu a calçada da beira-mar e chegou até a porta de construções que ficam de frente para a praia.

LEIA TAMBÉM:

>> Engorda da faixa de areia em Matinhos: governo divulga cronograma de obras; Entenda como vai ser!

>> Chegada de ucranianos a Curitiba tem culto e expectativa de recomeço

>> Praça de pedágio da BR-277 é alvo de furtos; quatro foram presos pela PRF

No vídeo, publicado pela página “Matinhos Agora”, no Facebook, algumas pessoas se arriscavam perto das ondas e eram atingidas pela água, que ultrapassava o limite das pedras (veja o vídeo abaixo).

A Marinha já havia emitido, para o fim de semana, um alerta de ventos fortes de até 75 km/h (40 nós), na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, e do Rio de Janeiro, ao sul de Cabo Frio, da manhã de sábado (19) até a madrugada do dia 21 de março.

E o tempo?

Segundo o Simepar, a previsão do tempo para Matinhos é de tempo nublado com chance de chuva forte para esta segunda-feira (21). Além disso, possibilidade de ventos batendo 32 km/h. Para os próximos dias, a previsão indica que o tempo vai melhorar somente a partir de quarta-feira (23).

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *