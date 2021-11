Em um vídeo publicado nas redes sociais, imagens aéreas mostram a violência do mar na praia de Matinhos na tarde desta terça-feira, feriado do Dia de Finados (2). Com maré alta e ondas fortes, a água invade a calçada beira-mar e chega até a porta de construções que ficam de frente para a praia. Assista abaixo.

No vídeo, publicado pela página “Matinhos Agora”, no Facebook, algumas pessoas se arriscam perto das ondas e são atingidas pela água, que ultrapassa o limite das pedras. Apesar da ocorrência do fenômeno, nenhum alerta foi emitido pela Marinha sinalizando a possibilidade de maré alta ou ondas fortes nesse feriado no litoral do Paraná.

O vídeo foi publicado na tarde desta terça-feira, e pode ser conferido na íntegra abaixo:

