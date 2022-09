O curso de Medicina é o mais procurado pelos estudantes que fizeram a inscrição do Vestibular 2023 da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Depois de Medicina, Psicologia e Direito aparecem na sequencia entre os “queridinhos” dos vestibulandos.

Segundo a UFPR, foram 10.361 inscritos para Medicina com 152 vagas, sendo dividido por semestres (76 cada), ou seja, 68,16 candidatos por vaga. Já Psicologia, foram 1851 inscrições com 64 vagas (28,92 candidatos por vaga), e Direito matutino com 1751 inscritos (21,88 candidatos por vaga).

Na sequência, aparecem os cursos de Ciência da Computação, Medicina Veterinária, Direito noturno, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina e Odontologia (veja a quantidade de inscritos em todos os cursos aqui).

A primeira fase do Vestibular 2023 da UFPR acontece no dia 23 de outubro, em 11 cidades. A grande maioria (72%) dos inscritos escolheu fazer a prova em Curitiba. Os demais candidatos vão se dividir entre Londrina (2410), Joinville-SC (2065), Cascavel (1533), Maringá (1367), Toledo (808), Guarapuava (695), Palotina (548), Paranaguá (532), Matinhos (529) e Jandaia do Sul (175).

Na segunda fase, marcada para os dias 3 e 4 de dezembro, cada candidato fará a prova na cidade onde está sediado o curso para o qual se inscreveu (exceto os inscritos para cursos sediados em Pontal do Paraná, que farão a prova em Matinhos).

Aumento no número de inscritos

O número de inscritos no Vestibular 2023 da UFPR aumentou 6,2% em relação ao do processo anterior. São 35.093 candidatos contra 33.037 do Vestibular 2022. O total de inscritos é de 38.087, incluindo os candidatos ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar (PM).

Do total de inscritos, 2.038 são treineiros, ou seja, candidatos que não concorrem efetivamente às vagas; 27.626 estão na ampla concorrência e 8.423 são candidatos que cursaram o ensino médio em escolas públicas e concorrem por algum tipo de cota.

Para as vagas suplementares destinadas a pessoas com deficiência há 195 inscritos. A UFPR oferta aos candidatos da concorrência geral uma vaga suplementar em cada um dos cursos para candidatos com deficiência (PCD). A classificação para essas vagas ocorre na segunda fase.

Cursos com mais inscritos

Os 10 cursos com maior número de inscritos para o Vestibular UFPR 2023 são os seguintes:

Medicina – Curitiba – 10361

Medicina – Toledo – 2208

Psicologia – 1851

Direito (matutino) – 1751

Ciência da Computação – 1433

Medicina Veterinária – Curitiba – 1037

Direito (noturno) – 1011

Arquitetura e Urbanismo – 993

Biomedicina – 690

Odontologia – 660