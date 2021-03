O Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná (Simepar) publicou, nesta terça-feira (16), uma série de sugestões que podem ajudar a amenizar a situação preocupante pela qual passa a saúde pública do Paraná. Segundo boletim mais recente, o estado voltou a bater o triste recorde de mortes diárias, alcançando um total de 13.826 mortes desde o início da pandemia.

O Simepar reivindica aos “gestores públicos estaduais e municipais implementem uma série de medidas para mitigar os efeitos da tragédia humanitária que estamos vivendo”, entre elas um novo decreto por parte do Paraná para a implantação de um lockdown que permitisse índice de isolamento social de 70% e maior número de pessoas vacinadas. “é urgente que se atinja a imunização de 30% da população, evoluindo progressivamente para até 90”, disse o sindicato.

Medidas pra conter a pandemia no Paraná

Restrição das atividades não essenciais;

Isolamento social de pelo menos 70% da população;

Imunização imediata de 30% da população avançando até 90%;

Ônibus com todos os passageiros sentados;

Capacitação de equipes de UTI com médicos intensivistas, fisioterapeutas e enfermagem;

Limitar o deslocamento de pacientes;

Atendimento psicológico para os profissionais de Saúde;

Aplicação dos Protocolos Éticos de Atendimento;

Auxílio financeiro emergencial pago pelos municípios às famílias carentes;

Isenção de impostos e linhas de crédito para pequenos empreendedores;

Campanhas de conscientização da população em geral.