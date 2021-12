Façam suas apostas para virar milionário em 2022. A Caixa Econômica Federal iniciou no domingo (19) a venda exclusiva das apostas da Mega da Virada, concurso 2440, que ocorre tradicionalmente no dia 31 de dezembro. A partir disso, outros concursos regulares da Mega-Sena estão suspensos. Segundo a Caixa, o prêmio está estimado em R$ 350 milhões.

No sábado (18) foi realizado o último sorteio regular da Mega-Sena, e ninguém a acertou as seis dezenas sorteadas. Por tratar-se de um sorteio, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim consequentemente, até que apareçam os ganhadores.

Vencedor não apareceu

Em 2020, o valor estimado era de R$ 325 milhões. Ao final, a Caixa dividiu o valor entre duas apostas: uma de Sergipe e outra em São Paulo, feita de forma eletrônica. Esse vencedor paulista não apareceu prêmio e perdeu R$162,6 milhões. A grana foi repassada ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies), do Ministério da Educação, destino dos prêmios esquecidos nas loterias.

Não são raros os apostadores que deixam o prêmio para trás. Segundo a Caixa, somente em 2020, R$ 311,9 milhões em prêmios não foram resgatados. Os valores levam em conta todas as modalidades e faixas de premiação como Dupla-Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania e Loteca, que não foram retiradas no prazo.

Chances

A chance de ganhar em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Segundo a Caixa, para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa. O valor simples da Mega da Virada é o mesmo da Mega-Sena regular: R$ 4,50.

